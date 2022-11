Waffenstillstand in Äthiopien – «Der Teufel lauert in der Umsetzung des Friedensprozesses» Nach zwei Jahren Krieg einigen sich die äthiopische Regierung und die Tigray-Rebellen auf ein Ende der Gewalt. Kommt nun der Frieden? Oder ist es nur eine Pause in einem sinnlosen Krieg? Bernd Dörries aus Kapstadt

Die Waffenruhe kann der Anfang eines neuen, friedlichen Äthiopien sein: Soldaten der äthiopischen Armee anlässlich einer Zeremonie in Addis Abeba zu Ehren ihrer Gefallenen im Tigray-Konflikt, 3. November 2022. Foto: Keystone

Zehn Tage dauerten die Verhandlungen um eine Waffenruhe in Äthiopien, dann stand ein Friedensabkommen zwischen den Vertretern der äthiopischen Regierung und der Tigray-Rebellen. Die Frage ist nun, was die Vereinbarung wert ist, nach zwei Jahren Krieg in Äthiopien und möglicherweise mehreren Hunderttausenden Toten, nach so viel Leid und Grausamkeiten.

Es könnte das erste Mal sein, dass in Äthiopiens jüngerer Geschichte ein Konflikt am Verhandlungstisch beendet wird, nicht auf dem Schlachtfeld. Die Konfliktparteien müssen nun den eigenen Leuten erklären, warum es richtig war, so lange zu kämpfen, warum die vielen Toten nicht umsonst waren.

Uhuru Kenyatta, der ehemalige Präsident Kenias und Friedensvermittler der Afrikanischen Union, hatte es schon am Mittwochabend deutlich gemacht, bei der Unterzeichnung des Friedensabkommens in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria: «Das ist nicht das Ende des Friedensprozesses, sondern nur der Anfang.» Und weiter: «Der Teufel lauert in der Umsetzung des Friedensprozesses.»

Letzte Waffenruhe dauerte fünf Monate

Der Waffenstillstand kann der Anfang eines neuen und friedlichen Äthiopien sein. Oder nur eine kurze Pause, welche die vielen Armeen und Milizen dazu nutzen, die Waffenbestände aufzufüllen. So war es beim letzten Mal, als im Sommer nach fünf Monaten Waffenruhe wieder gestorben und getötet wurde. Dieses Mal soll die Waffenruhe eine «dauerhafte» sein. Alle wollten nun nach vorne schauen, sagten sie bei der Bekanntgabe der Einigung in Pretoria. Aber echten Frieden gibt es nur, wenn die Konflikte der Vergangenheit gelöst werden.

Der Konflikt hatte im November 2020 begonnen, als Kämpfer der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Kaserne der äthiopischen Bundesarmee überfielen und sich mit Gewehren und Panzern eindeckten. Notwehr, sagt die TPLF, man sei einem Angriff der Bundestruppen zuvorgekommen. Ministerpräsident Abiy Ahmed, der gerade den Friedensnobelpreis bekommen hatte, sprach von einem terroristischen Angriff und liess seine Truppen auf Tigray marschieren. Seitdem war mal die eine Seite im Vorteil, mal die andere. Es geht in dem Konflikt darum, wer die Macht hat im Vielvölkerstaat Äthiopien, um Gebietsansprüche und alte Rechnungen.

Sehr stolz erzählen Äthiopier gerne davon, dass ihr Land als einziges in Afrika nie kolonialisiert wurde. Das ist richtig, mit der Einschränkung, dass nur die Europäer das Land nie richtig erobern konnten. Wahr ist aber auch, dass die wenigsten der etwa 80 Völker freiwillig zu Äthiopiern wurden, es waren die Kaiser aus der Gruppe der Amhara, die das Land der anderen Volksgruppen eroberten, ihnen ihre Kultur aufdrückten und ihre Sprache. So haben es andere zumindest empfunden.

Wie entkommt ein Land dem Kreislauf, dass ständig eine Gruppe zu den Waffen greift, wenn sie sich benachteiligt sieht?

Später kamen die Tigray an die Macht, die nur 6 Prozent der Bevölkerung ausmachten, aber Jahrzehnte die Elite in Politik und Wirtschaft stellten. Bis 2018 nach langen Protesten mit Abiy Ahmed erstmals ein Vertreter der grössten Volksgruppe der Oromo Ministerpräsident wurde, der versprach, die Macht des Zentrums zu stärken: Jeder Bürger solle vor allem Äthiopier sein, nicht Vertreter seiner Volksgruppe.

Das fanden selbst die Oromo keine gute Idee, die mehr Autonomie wollten, genauso wie die beleidigten Tigray, die Abiys Politik sabotierten. Der wiederum reagierte so, wie die Herrscher in Äthiopien schon lange reagiert hatten, mit dem Versprechen, den Gegner auszulöschen. Wie also entkommt ein Land dem Kreislauf, dass ständig eine Gruppe zu den Waffen greift, wenn sie sich benachteiligt sieht? (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Therapeut für ein geschundenes Land».)

Handschlag für eine Waffenruhe: Redwan Hussein, Vertreter der Regierung Äthiopiens, und Getachew K. Reda, Vertreter der Volksbefreiungsfront von Tigray, bei der Einigung in Pretoria (Südafrika), 2. November 2022. Foto: AFP

Es gebe «viel zu viel Testosteron», sagte Getachew K. Reda, einer der Verhandlungsführer der Tigray, nach der Einigung. Zu viele Männer, die ihre Konflikte offenbar nur mit Waffen lösen können, während die Frauen leiden. Nun sollen die Männer zumindest entwaffnet werden, so sieht es das Abkommen vor. Die TPLF muss ihre Gewehre, Panzer und was sie sonst noch hat abgeben und soll in die reguläre Armee integriert werden. Eine gewaltige Aufgabe, von der völlig unklar ist, wer sie ausreichend überwachen soll.

Wichtige Fragen bleiben offen

Was bisher offenbar nicht besprochen wurde, ist, was mit den womöglich Hunderttausenden Milizen aus Amhara passieren soll, die auf der Seite von Abiy kämpften für ein Äthiopien unter ihrer Führung. Kein Wort auch über die Truppen Eritreas, die Abiy ins Land geholt hat, die gegen den alten Erzfeind TPLF kämpften, wie bereits vor 20 Jahren. Heute wie damals gibt es keinen wirklichen Sieger.

Es wird entscheidend sein, wie die Äthiopier die alten Konflikte lösen und die neuen bearbeiten. Es soll eine «umfassende nationale Politik der Übergangsjustiz» begonnen werden, heisst es im Vertrag. Nimmt man sie beim Wort, dann müssten sich auch Ministerpräsident Abiy Ahmed und die Führer der TPLF für die vielen Kriegsverbrechen verantworten: Frauen wurden vergewaltigt, Zivilisten wahllos erschossen, Hunger wurde als Waffe eingesetzt.

Die Lösung im Tigray-Konflikt, zu der man jetzt gefunden hat, wäre schon viel früher möglich gewesen. Vielleicht ist sie der Anfang zu etwas Neuem. Vielleicht nur eine kleine Pause in einem sinnlosen Krieg.