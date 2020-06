Bezirksgericht Meilen – Der Tod der engsten Bezugsperson Am ersten Tag im Meilemer Mordprozess hat die Beschuldigte bestritten, einen Mann mit der Tötung ihrer Mutter beauftragt zu haben. Der Mann selber schwieg zu allen Vorwürfen. Thomas Hasler

«Wir waren keine nachtragenden Menschen», sagte die Beschuldigte (2. von rechts) vor dem Bezirksgericht Meilen. Illustration: Julia Kuster

Man hört die Worte der heute 46-jährigen Frau, und sie passen so überhaupt nicht zu dem, was man in der Anklageschrift gelesen hat.