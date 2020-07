Leistungsmarsch in Isone TI – Der Tod des Grenadier-Rekruten lässt Fragen offen In welcher persönlichen Verfassung hat sich der später Verstorbene befunden, als er zum Leistungstest antreten musste? Die Umstände, bei denen der 21-jährige Waadtländer starb, sind ungeklärt. Beni Gafner

Die Kaserne der Polizeischule in Isone. Foto: KEYSTONE/Ti-Press/Carlo Reguzzi



Wer bei Elitesoldaten Maximalleistungen abrufen will, muss für psychologische Betreuung sorgen.Die Mitteilung über den Tod eines Rekruten an der Grenadierschule Isone TI vom Dienstag sorgt für Erschütterung in der Armee und ausserhalb. Ungeklärt sind die Umstände, bei denen der 21-jährige Waadtländer starb.