Künftig muss man nur noch widersprechen, wenn man seine Organe nicht spenden will: Ein Operationsteam des Berner Inselspitals bei einer Herzoperation. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Er war merkwürdig leise, der Abstimmungskampf über diese bedeutende Gesetzesänderung, die uns ausnahmslos alle betrifft. Wir alle sollen künftig beim Tod unsere Organe spenden, wenn wir zu Lebzeiten nicht widersprochen haben. Es geht bei diesem Systemwechsel also um existenzielle Fragen – um unser Verhältnis zum Tod, um die körperliche Integrität und um zwischenmenschliche Solidarität.

Doch eine breite Debatte, wie sie sich die Referendumsführer gewünscht hatten, hat in den letzten Wochen nicht stattgefunden. Damit hat sich im öffentlichen Raum abgebildet, was sich auch im Privaten zeigt: Kaum jemand redet gern über den Tod, kaum jemand stellt sich plastisch sein Ableben vor, und so gut wie niemand mag sich ohne Not mit Situationen körperlicher Versehrung befassen.

Die Folge: Häufig kennen nicht einmal die engsten Angehörigen die Haltung eines Patienten zur Organspende. Das wird sich mit der Annahme der Widerspruchslösung hoffentlich ändern. Jetzt werden wir alle uns aktiv mit dieser Frage befassen müssen.

Tun wir es nicht, bringen wir unsere Angehörigen in eine schwierige Situation. Sie müssen dann im Moment des Ablebens per Vetorecht entscheiden, ob eine Organspende wohl doch nicht im Sinne der verstorbenen Person war. Der Tod sollte also häufiger zum Thema am Familientisch werden.

Ob es gelingen wird, auf diese Weise die Zahl der Organspenden nachhaltig zu erhöhen, wird sich weisen müssen. Das Ja an der Urne ist jedenfalls ein starkes Zeichen für die verbreitete Spendebereitschaft in der Bevölkerung. Auch Erfahrungen mit der Widerspruchslösung im europäischen Ausland, in Spanien oder Frankreich etwa, stimmen zuversichtlich.

Für den Erfolg des Modells ist allerdings die Aufklärung entscheidend. Die Behörden sind in der Pflicht, eine breite Kampagne zu starten, die alle erwachsenen Personen in der Schweiz erreicht. Denn die Widerspruchslösung funktioniert nur, wenn Jung und Alt, Schweizer und Ausländerin, Kranke und Gesunde wissen, dass sie sich aktiv in ein neues Register eintragen müssen, falls sie ihre Organe im Todesfall nicht spenden wollen. Dafür muss das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rasch aus seinen Fehlern lernen. Fehler wie die zu Beginn nur schleppend angelaufene Covid-Impfkampagne, die in der ersten Phase bei weitem nicht die ganze Bevölkerung erreicht hat.

Die Aufklärung über die Organspende­details sollte zum Standard beim Patientenkontakt werden.

Das BAG plant nun einen Strauss von Massnahmen, um das ambitionierte Ziel zu erreichen. Es ist allerdings fraglich, ob Plakate und Anzeigen in den traditionellen Medien sowie Social-Media-Aktionen und vielsprachige Flyer für die Diaspora-Gemeinschaften reichen. Solche Massnahmen haben sich schon bei der Covid-Impfung als ungenügend erwiesen.

Damit in Zukunft wirklich alle Personen erreicht werden, muss zum einen die Ärzteschaft verpflichtet werden. Mit einer klar definierten Strategie sollte die Aufklärung über die Organspendedetails zum Standard beim Patientenkontakt werden. Zum anderen sollte diese Information in Routinebehördengänge integriert werden, etwa bei der Erneuerung der ID oder des Ausländerausweises. Denkbar wäre auch eine Kopplung an den Abschluss von Versicherungsverträgen, wie jetzt im Parlament gefordert wird. Nur so stellen wir sicher, dass alle wissen, was dereinst bei ihrem Tod gelten wird.



Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland und Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @raphaelabirrer

