Bewegung im US-Wahlkampf – Warum der Tod von RBG Trump vor ein Dilemma stellt Wahrscheinlich ersetzt der US-Präsident die verstorbene Ruth Bader Ginsburg im Supreme Court noch vor den Wahlen – doch das wird unabsehbare Folgen haben. Martin Suter

«Notorious RBG»: Trauerfeier für Ruth Bader Ginsburg gestern Samstag vor dem Supreme Court in Washington D.C. Foto: Keystone

Der ohnehin riesige Druck vor den kommenden «Jahrhundertwahlen» in den USA hat sich durch den Krebstod von Ruth Bader Ginsburg, einem linksliberalen Mitglied des Obersten US-Gerichts, noch einmal verstärkt. Bloss 44 Tage vor dem Urnengang am 3. November könnte Präsident Donald Trump versuchen, mit einer neuen Ernennung die konservative Ausrichtung des wichtigen Supreme Court zu besiegeln. Eine mögliche Folge davon wäre aber Trumps Abwahl.

Die Nachricht vom Hinschied der 87-jährigen Richterin schlug am Freitag kurz nach 19 Uhr in Washington ein wie eine Bombe. «Das wusste ich nicht», sagte Trump überrascht zu Reportern, die ihn nach einem Wahlkampfauftritt in Minnesota davon unterrichteten. «Sie hatte ein grossartiges Leben», sagte er, «sie war eine grossartige Frau. Es macht mich traurig, das zu hören.»

Aus politischen und juristischen Kreisen gingen umgehend Beileidsbotschaften ein, die Leben und Werk der verehrten Richterin würdigten. Ex-Vizepräsident Joe Biden nannte sie eine «amerikanische Heldin, eine Riesin der Jurisprudenz». Hillary Clinton twitterte: «Richterin Ginsburg pfadete den Weg für viele Frauen, mich eingeschlossen. Eine Zweite wie sie wird es nie mehr geben.»

Feministische und andere progressive Anliegen vorangetrieben

Bader Ginsburgs breite Anhängerschaft ist bestürzt, denn ihr Tod reisst eine riesige Lücke im neunköpfigen Gremium, das in den USA alle wichtigen Verfassungsfragen entscheidet. Die Richterin wurde 1993 vom demokratischen Präsidenten Bill Clinton nominiert und hat seither wie kein zweites Mitglied des Obersten Gerichts feministische und andere progressive Anliegen vorangetrieben. Unterlag sie, verlas Ginsburg gern klar formulierte Minderheitsbegründungen, um langfristig ihre Anliegen dennoch voranzutreiben.

Kulturelle Ikone: Ruth Bader Ginsburg amtierte seit 1993 als oberste Richterin. Foto: Reuters

Zähigkeit und Zugänglichkeit machten die bloss 155 Zentimeter grosse Frau zur kulturellen Ikone. Ihrem Leben widmeten sich Filme; sie figurierte in TV-Komödien. Reissenden Absatz fanden T-Shirts mit dem Aufdruck: «Notorious RBG» in Anlehnung an den berüchtigten Rapper Biggie Smalls alias «B.I.G.».

Die Frage von Ginsburgs Nachfolge ist jetzt ein heisses Wahlkampfthema geworden. Die Verstorbene drückte in ihren letzten Tagen den «inbrünstigen Wunsch» aus, nicht Trump, sondern erst der Sieger der Präsidentschaftswahlen solle eine neue Person ins Oberste Gericht berufen. Dasselbe forderten sofort führende Demokraten im Senat, der die Nomination bestätigen muss. «Das amerikanische Volk sollte eine Stimme haben», twitterte Minderheitsführer Chuck Schumer.

Nach Bekanntwerden des Todes von Ruth Bader Ginsburg versammelten sich vor dem Gericht in Washington hunderte Trauernde. Video: Tamedia

Trump steht vor einem Dilemma. Wartet er mit der Nominierung bis nach den Wahlen, könnte das zwar viele zaudernde Republikaner motivieren, für ihn zu stimmen. Sollte er die Wiederwahl dennoch verfehlen, hätte er die historische Chance vertan, im Supreme Court für viele Jahre eine konservative Mehrheit herzustellen, ein zentrales Anliegen vor allem für Abtreibungsgegner.

Umgekehrt könnte Trump mit einer raschen Nomination die Demokraten zum Wahlgang motivieren, was Joe Bidens Siegeschancen erhöhte. Zudem ist zweifelhaft, ob sich eine neue Richterin oder ein Richter vor dem Wahltag bestätigen lässt. Bisher dauerte dieser Prozess meist über sechzig Tage.

Eine Toleranz, die im heutigen Washington verschwunden ist

Vieles spricht dafür, dass Trump rasch handeln wird. Er geht Konflikten selten aus dem Weg, und Mitch McConnell hat als republikanischer Senatsführer bereits zugesichert, eine Nomination auf jeden Fall zur Abstimmung zu bringen. Gestern twitterte Trump, die Wahl der obersten Bundesrichter sei für ihn das Wichtigste: «Wir haben diese Verpflichtung, ohne Verzug!»

Ein Vorpreschen des Präsidenten wird die Demokraten rasend machen. Sie sind wütend darüber, dass McConnell den von Barack Obama nominierten Richter Merrick Garland im Wahljahr 2016 nicht bestätigen und 14 Monate lang nicht einmal anhören mochte. Jetzt sei alles anders, rechtfertigt sich McConnell, denn anders als damals regiere heute im Senat und im Weisse Haus dieselbe Partei.

Die erhitzte Stimmung im Land könnte über die Richterfrage erneut in Gewaltakte umschlagen. Der Aktivist Reza Aslan twitterte am Freitag: «Wenn sie auch nur VERSUCHEN, RBG zu ersetzen, brennen wir das ganze verdammte Ding ab.»

Politische Gewalt wäre gar nicht im Sinn Ruth Bader Ginsburgs, die 1933 in Brooklyn als Tochter jüdischer Einwanderer aus Russland geboren wurde. Ihr Mann Martin, der die zweifache Mutter bis zu seinem Tod 2010 tatkräftig unterstützte, war ein begnadeter Koch und arrangierte oft Dinner für Ginsburgs Freund, den konservativen Richterkollegen Antonin Scalia. Die zwei «Justices» standen sich nahe, obwohl sie ideologisch gegensätzliche Positionen einnahmen. Sie lebten eine Toleranz vor, die aus dem heutigen Washington verschwunden ist.