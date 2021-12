Zürcher Stadtrat zu Corona – Der Ton in der Videobotschaft wird wieder ernster Corine Mauch und Andreas Hauri wenden sich mit einem dreiminütigen Appell erneut an die Bevölkerung. Ihr Auftritt ist düsterer als noch vor einem halben Jahr. Ev Manz

Nach fast einem halben Jahr wendet sich die Stadtregierung einmal mehr mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Einmal mehr sind es Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und Andreas Hauri (GLP), die vor die Kamera treten – seit knapp einem Jahr spricht das Duo regelmässig an die Bevölkerung. Die Botschaft ist klar: Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Und doch unterscheidet sich das neueste Video, das die Stadt Ende Woche veröffentlicht hat, von den bisherigen. Es wirkt alles in allem ernster.

Beginnen wir bei den Äusserlichkeiten. Die beiden Stadträte sind schwach ausgeleuchtet, der Hintergrund ist dunkel. Das vermittelt schon vor dem ersten Ton eine düstere Stimmung. Der einzige Farbtupfer ist der bunte Schal der Stadtpräsidentin.