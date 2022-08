Kanareninsel La Palma – Der Traum von der eigenen Stromversorgung ist gescheitert Wind, Sonne, Wasser – auf La Palma wäre möglich, wovon ganz Europa träumt: eine eigene Stromversorgung ohne Öl und Gas. Doch die Insel kommt nicht vom Diesel los. Karin Janker

Windräder zur Stromerzeugung an der Atlantikküste, in La Palma Spanien. Foto: Imago Images

La Palma hat alles, was man sich wünschen kann: 2800 Sonnenstunden pro Jahr, Wasserfälle, die zig Meter in die Tiefe stürzen, und an den meisten Tagen weht ein kräftiger Wind über die grünste der Kanarischen Inseln, der die Segel der Surfer bläht – oder aber Windkraftwerke antreiben könnte. La Palma hätte alles, was eine Insel braucht, um sich autark mit grüner Energie zu versorgen. Europas Traum von der Energie-Autarkie: Hier könnte er im Kleinen umgesetzt werden.