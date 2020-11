Organisierte Banden in Bern – Der Trick mit der geschenkten Rose Die Masche ist beliebt: In Bern verschenken Männer und Frauen aus Osteuropa Rosen an Passanten. Doch die Rosenkavaliere entpuppen sich schnell als Bettler. Rahel Guggisberg

Zügigen Schrittes schreitet eine junge Frau durch die Berner Innenstadt. In ihrer Hand hält sie einen Bund roter Rosen, welche sie an Passantinnen und Passanten verteilen will. Doch eigentlich ist sie eine Bettlerin, für ihre Blumen will sie Geld. Bei einer älteren Dame mit Hund scheint sie an diesem Oktobernachmittag eine Abnehmerin gefunden zu haben. Die Dame nimmt die Rose, die ihr entgegengestreckt wird, und geht weiter.

Doch die Bettlerin heftet sich an die Fersen der Frau und bittet um Geld für die Blume. Diese schaut sich verdutzt um. Die alte Dame hat die Geste nicht verstanden, ihr war nicht klar, dass von ihr als Gegenleistung für die Rose Geld verlangt wird. Sie gibt die Rose zurück. «Ich dachte, sie sei ein Geschenk», sagt sie danach. Die Bettlerin zieht nach der Abfuhr weiter Richtung Warenhaus Globus. Sie bietet die Blumen anderen Passanten an. Viele gehen wortlos weiter und schütteln stumm den Kopf.