Ukrainischer Oberbefehlshaber – Der trickreiche General, der die Russen verjagt Waleri Saluschni hat die ukrainische Armee modernisiert. Die Erfolge seiner Truppen machen ihn zum Helden der Ukraine. Wer ist der Mann? Enver Robelli

Er ist der erste Oberbefehlshaber der Ukraine, der nicht mehr während der Sowjetunion ausgebildet worden ist: General Waleri Saluschni. Foto: Imago

Ein General spricht nicht viel, er soll befehlen und kämpfen. An diese Devise scheint sich Waleri Saluschni zu halten. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee meidet die Medien, er sucht nicht das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Diese Aufgabe hat seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar Staatschef Wolodimir Selenski übernommen. Als Schauspieler und Komiker ist Selenski dafür besser geeignet. Das hat er in mehreren dramatischen, patriotischen und publikumswirksamen Reden beweisen.