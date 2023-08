Rot-weisse Streifen am Kamin – Der Turm an der Josefstrasse bekommt ein neues Gewand Der Kamin der ehemaligen KVA ist eingehüllt. Denn der Bund hat eine neue Warn-Signalisation verlangt. Jean-Marc Nia

Eingehüllt wie ein Werk von Christo: Der Kamin der KVA Josefstrasse wir bemalt. Foto: Jonathan Labusch

Ein Gerüst hüllt seit kurzem unübersehbar den Kamin an der Josefwiese ein. Vor zwei Jahren sprühte die Gruppe KCBR dort ein weitherum sichtbares Graffito hin. Die Spuren, welche die Entfernung des Schriftzuges hinterliess, sind aber nicht der Grund, weshalb der Turm bis voraussichtlich August zugestellt ist. Der Grund sind Sicherheitsvorgaben des Bundes.

Die Medienstelle von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) schreibt, dass Gebäude wie der Kamin der ehemaligen Kehrichtverwertungsanlage Josefstrasse einer Bewilligungspflicht unterliegen. Die Bewilligung erteilt das Bundesamt für Zivilluftfahrt. Im Fall der KVA Josefstrasse war die Verfügung nach zehn Jahren ausgelaufen. Deren Erneuerung ist laut ERZ unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass der Kamin eine neue Signalisation erhält.

Rot-weiss-rote Bänder zieren künftig den Kamin

Nun werden die alten Leuchten auf den neuen Abschluss, einen Kranz, gesetzt. Vor allem aber kriegt der Kamin selbst einen Anstrich. Folgende Richtlinien gelten für das betreffende Objekt an der Josefstrasse: «Abwechselnd rot / weiss / rote Bänder, wobei das oberste und das unterste Band rot sein müssen. Die Breite und die Anzahl der Bänder sind proportional zur Höhe des Hindernisses zu halten.» Den 90 Meter hohen Kamin zieren auf 30 Prozent seiner Fläche also zukünftig fünf rot-weiss-rote Streifen.

Neben der ausgebauten Signalisation werden neu auch Messstutzen am Turm angebracht: Öffnungen, die im Kamin für Probeentnahmen von Schadstoffen eingebaut werden.



Bleibt noch die Frage, wofür der Kamin überhaupt noch gebraucht wird. Denn die Wärme für Zürich-West wird seit Herbst 2022 zu einem grossen Teil in Zürich-Nord – in der Verbrennungsanlage Hagenholz und im Holzheizkraftwerk Aubrugg – produziert und über eine Verbindungsleitung angeliefert.

Die Sanierungsarbeiten am Turm sollten Ende August abgeschlossen sein. Foto: Jonathan Labusch

Die Erklärung von Entsorgung + Recycling Zürich: An kalten Wintertagen und zu Zeiten mit hohem Wärmebedarf wird die Energiezentrale Josefstrasse weiterhin zur Verstärkung gebraucht.

Heim für die Falken wird ersetzt

Die Sanierungskosten trägt das ERZ. Wie hoch sie ausfallen, kann die Medienstelle noch nicht sagen, da die Arbeiten sich nicht nur auf den Kamin, sondern auch auf umliegende Gebäude beziehen und verschiedene Unternehmen involviert sind.



Übrigens: Grün Stadt Zürich nutzt die Gunst der Stunde und saniert in dieser Zeit gleich auch das im Hochkamin untergebrachte Falkennest. Seit 1998 finden Greifvögel hier einen Nistplatz. Die in die Jahre gekommene Falkenbox wird nun ersetzt, und auch das mittlerweile morsche Anflugbrett wird ausgewechselt.





Jean-Marc Nia ist Redaktor im Ressort Zürich Leben. 2010 begann er als Aushilfe im «Züritipp» und schreibt seit 2016 über diverse Kultur- und Stadtlebenthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.