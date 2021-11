Tony Navarros Neuanfang – Der Turm-Wirt kocht nun in Schlieren Vor gut dreissig Jahren mischte Tony Navarro an der Napfgasse im Niederdorf die Zürcher Gastroszene auf. Nun versucht er sein Glück in der Agglo. Hélène Arnet

Toni Navarro hat in einem Schlieremer Neubauquartier ein neues Restaurant eröffnet. Foto: Ela Çelik

In den letzten Jahren lief für Tony Navarro nicht mehr alles rund. Einst galt er als Tausendsassa der Zürcher Gastroszene. Das Restaurant Turm am idyllischen Napfplatz mitten im Niederdorf, das er 1985 eröffnete, war anfangs Kult. Auch mit dem Triibhuus in Altstetten erregte er nochmals Aufsehen. Dazu kam ab 1988 die Casa Mediterranea beim Spital Limmattal in der Nähe seines Wohnorts Urdorf.

Das unverkennbare Markenzeichen war: Man sass unter Palmen, zwischen Rosmarinsträuchern oder sonst üppig wucherndem Grün und wähnte sich zuweilen gar im Dschungel. Wo der gebürtige Spanier wirtete, herrschte Ferienstimmung. Und auf den Tisch kamen mediterrane Gerichte, kreativ interpretiert.