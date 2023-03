Bankenkrise – Der UBS winkt dank CS-Deal auch noch ein üppiges Steuergeschenk Die UBS kann Milliardenverluste der CS künftig mit den eigenen Gewinnen verrechnen – und muss dann im besten Fall selber mehrere Jahre keine Steuern zahlen. Mischa Aebi

Die UBS hat Geld bei der CS gut parkiert. Der Grossbank winken Steuervorteile in Milliardenhöhe. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Nun zeigt sich, dass die UBS zusätzlich zur Staatshilfe bei der CS-Übernahme wohl ein schönes Steuergeschenk bekommt. Der Grund liegt in einer simplen Regel: Unternehmen, die in einem Jahr Verluste machen, können diese in den kommenden Jahren mit ihren Gewinnen verrechnen. Davon haben die beiden Grossbanken auch schon während der Finanzkrise profitiert.