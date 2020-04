Nachruf zu Marcel Ospel – Der umstrittenste Banker der Schweiz ist tot Wohl kein anderer Banker hatte so eine extreme Laufbahn wie Marcel Ospel: Er hob die neue UBS mit aus der Taufe, durch seine Wachstumsstrategie war er später für ihre Beinahpleite verantwortlich. Holger Alich , Arthur Rutishauser , Beat Schmid

Marcel Ospel bei seiner letzten Generalversammlung der UBS im April 2008. Wegen Milliardenverlusten im Investmentbanking hatte die Aufsicht seine Absetzung erwirkt. AP Photo/Anja Niedringhaus

Wie seine Familie bekannt gab, ist Marcel Louis Ospel am Wochenende verstorben. Er wurde 70 Jahre alt. Kaum einer wird so kontrovers beurteilt wie er. Nur in einem Punkt stimmen Freunde und Kritiker von Marcel Ospel übereinstimmen: Er und sein Rivale Rainer E. Gut von der Credit Suisse prägten in den letzten 30 Jahren den Schweizer Finanzplatz. Und sicher keiner ist bis heute umstrittener als Ospel - vor allem wegen seiner Rolle beim Grounding der Swissair.