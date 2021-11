Zürcher Schuh Start-up – Der unbekannte Erfinder der On-Sohle

Abo Neue Zürcher Multimillionäre Milliarden-Deal von On bringt Zürich viel Glanz, aber wenig Geld

Der Schuhhersteller On hat in New York eine Börsenparty gefeiert. Trotz Riesengewinnen profitieren hiesige Steuerzahler kaum. Würde die 99-Prozent-Initiative daran etwas ändern?