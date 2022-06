Kommentar zu Frankreich-Wahlen – Der unentschlossene Präsident Bei den Parlamentswahlen setzt Emmanuel Macron darauf, Linke wie auch Rechte als Extreme zu stigmatisieren. Dabei hat er andere Probleme. Meinung Nadia Pantel aus Paris

Nach der Stimmabgabe: Brigitte und Emmanuel Macron am Wahlsonntag Le Touquet im Norden Frankreichs. Foto: Keystone

Interessiert man sich allein für das Ergebnis, das am Ende auf dem Papier steht, lautet die wichtigste Erkenntnis nach dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl: Das Parteienbündnis hinter Emmanuel Macron wird die grösste Gruppe in der Nationalversammlung stellen. Ob es für die absolute Mehrheit reicht oder nicht, wird sich erst im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag zeigen.