Aufgenommen mit der Unterwasserkamera – Kanton lässt Exotenfisch gewähren Im Schanzengraben in Zürich hinterlässt er kuriose Kreise, und auch im Zürichsee lebt er: der Sonnenbarsch. Um ihn dort zu finden, ging diese Zeitung auf Tauchgang. Markus Brupbacher

Aufgenommen im Zürichsee am 31. Juli 2022, zwischen Enge und Wollishofen: Wie in einem Aquarium – der Sonnenbarsch ist ein ausgesprochen schöner Fisch. Foto: Markus Brupbacher

Sie fallen auf, die hellen Gebilde am Grund des Schanzengrabens mitten in der Stadt Zürich. Die kuriosen Kreise sind derzeit an mehreren Stellen im historischen Wassergraben zu entdecken. Und in jedem der fast runden Flecken schwimmt ein Fisch. Mal schwebt er fast regungslos in der Mitte, mal patrouilliert er im Kreis. Sobald ein anderer Fisch zu nahe kommt, verjagt er den Eindringling blitzartig.