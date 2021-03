Näniker Hard in Uster: Das umstrittene potenzielle Kiesabbaugebiet ist vorerst auf Eis gelegt worden. Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids, der just auf die Richtplan-Debatte hin bekannt wurde. Das oberste Gericht teilte mit, dass die Deponie Tägernauer Holz auf dem Gemeindegebiet von Grüningen und Gossau nicht vergrössert werden darf, da der Kanton bei der Planung die Gemeinden und Zweckverbände zu wenig einbezogen habe. Die Stimmberechtigten in Uster hatten sich schon vor drei Jahren gegen den Kiesabbau auf Gemeindegebiet ausgesprochen.