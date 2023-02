Joe Bidens Rede zur Lage der Nation – Der US-Präsident fährt seine neuen Trümpfe auf und warnt China Der US-Präsident gibt in seiner Rede den Versöhner - jedenfalls meistens. Und es wirkt bald wie eine Bewerbung für die Präsidentschaftskandidatur.

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Joe Biden gab sich in seiner Rede zur Lage der Nation kämpferisch und lieferte sich Wortgefechte mit der Opposition. Video: Tamedia

Joe Biden hat es nicht weit vor seiner Rede an die Nation, das Weisse Haus steht nur wenige hundert Meter vom US-Kapitol entfernt. Aber am Ende des kurzen Weges wartet an diesem Dienstagabend ein besonderer Termin, das spürt hier jeder.



Den Kuppelbau schützen hohe Absperrgitter, seit dem Überfall von Trump-Hooligans vor zwei Jahren sind die Behörden vorsichtig. Im Repräsentantenhaus versammeln sich ausser dem Präsidenten, seiner Vize Kamala Harris, seinem Kabinett, den obersten Richtern, den Abgeordneten und den Senatoren auch Ehrengäste aller Art. An ein paar von ihnen wird sich Biden später wenden – und an Millionen weiterer Amerikaner vor den Fernsehern.



Auf der Tribüne sitzen die Eltern von Tyre Nichols, den in Memphis kürzlich Polizisten zu Tode getreten haben, und ein Beamter der «Capitol Police», der verletzt wurde, als er am 6. Januar 2021 dieses Gebäude und die amerikanische Demokratie verteidigte. Ein demokratischer Mandatsträger aus Florida lud eine Frau ein, die für eine Abtreibung nach Washington, D.C., fliegen musste, weil Abtreibungen in ihrem republikanisch beherrschten Bundesstaat verboten sind und in der Hauptstadt erlaubt. Die ukrainische Botschafterin ist auch da.