Klage gegen Scientology – Der verschollene Sektenführer David Miscavige ist unauffindbar - zumindest für jene, die dem Scientology-Chef eine Klage wegen Kindesmissbrauchs überreichen wollen. Und auch der bekannteste Vertreter der Sekte schweigt. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Damals zeigte er sich noch auf Bühnen, hielt mit breitem Grinsen große Reden, und man wusste, wo er war: Scientology-Chef David Miscavige im Januar 2017 bei der Einweihung einer Scientology-Kirche in Auckland in Neuseeland. Heute ist es erstaunlich ruhig geworden um Scientology. Foto: Church of Scientology, Getty Images

Wo ist David Miscavige? Natürlich ist es ungewöhnlich, bei einem Menschen, der so berühmt ist wie der Scientology-Chef, diese Frage zu stellen, aber der Mann scheint seit ein paar Monaten tatsächlich unauffindbar zu sein. 27 Mal haben Beamte von Zivilgerichten in Florida und Kalifornien sowie Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei an insgesamt zehn verschiedenen Orten versucht, ihm Gerichtsdokumente zu übergeben – ohne Erfolg, immer hiess es: Mister Miscavige sei leider nicht da, und sonst wolle niemand diese brisanten Dokumente in Empfang nehmen.