Amphibien in Zürich in Not – Der verschwundene Weiher vom Zollikerberg Bald kommen unzählige Erdkröten zurück an ihren angestammten Ort in einem Zolliker Quartier, um abzulaichen. Sie werden eine böse Überraschung erleben. Hélène Arnet

Nachdenklich: Christina Feierabend gelang es nicht, den Weiher in Zollikerberg zu retten. Foto: Anna-Tia Buss

Nach den frostigen Tagen werden die Erdkröten ihre Wanderung zurück an ihre Laichplätze beginnen. Sie kehren für die Fortpflanzung immer wieder dorthin zurück, wo sie Kaulquappen waren. In einem Quartier am Zollikerberg wird das dieses Jahr für viele böse enden. Sie landen auf dem Trockenen, denn ihr Weiher ist verschwunden.

Ortstermin mit Christina Feierabend. Sie ist für den Amphibienschutz in Herrliberg zuständig und schaut in Zusammenarbeit mit Naturnetz Pfannenstiel auch in weiteren Gemeinden genauer hin, wenn Biotope durch ein Bauvorhaben betroffen sind. Es waren Anwohner, die sie im letzten Sommer auf ein solches aufmerksam gemacht haben. Es liegt – sinnigerweise – am Weiherweg.