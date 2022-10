Porträt des Musikers Jean-Martin Fierz – Der Versli-Schmied aus der Südkurve Der Zürcher Musiker jagt Schädlinge, singt über verlorene Fussballspiele und gescheiterte Liebe und wurde in der Schule Ausländer genannt. Jean-Marc Nia

So düster wie das Bild ist weder Jean-Martin Fierz noch seine Musik. Foto: Nathan Klinkspoor

Es war nach einer Derbyniederlage des FCZ: Jean-Martin Fierz, den alle nur Schömi nennen, und sein Freund Dominik Sheta, Domi, treten geknickt den Heimweg an. Fierz beginnt Sheta Fragmente eines Liedes vorzusingen, das er zuvor zu schreiben begonnen hatte. Es ist eine Ode an die erfolglose Zeit des FCZ damals, 2003, im alten Letzigrund, an das schale Bier und die kalte Wurst, die man sich im Regen dort einverleibte.