Die Partituren landeten im Zürcher Brocki – Der verzweifelte Opernsouffleur Wie Vladimir Junyent per Zufall erfahren hat, dass alle seine geliebten Noten weg sind und jetzt versucht sie zurück zu holen. Eine Tragödie in drei Akten. Tim Wirth

«Soll ich verzweifelt schauen?», fragt Vladimir Junyent den Fotografen . Rund 300 Musikbücher vermisst der Opernsouffleur. Foto: Boris Müller

Normalerweise sitzt er in seinem Kabäuschen auf der Bühne und flüstert den Sängerinnen und Sängern ihre Arien ein, doch gerade ist Vladimir Junyent selbst in ein Drama verwickelt, als Hauptdarsteller.

1. Akt, auslösendes Ereignis, Oktober 2020

Ein Kollege von der Oper fragt Junyent in der Pause einer Probe, ob er seine Noten ins «Bücher-Brocky» hinter dem Bahnhof Enge gebracht habe. Er habe dort eine Partitur mit seinem Stempel entdeckt. Vladimir Junyent weiss sofort: Jemand muss den Estrich geräumt haben, in dem er seine rund 300 Musikbücher lagerte. Unter Schock fährt der Opernsouffleur ins Brockenhaus, will die Noten retten. Doch im Gestell stehen nur noch ganz wenige Bücher – und nicht jene, an denen er wirklich hängt.