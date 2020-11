Tut Gutes! – Der vollständige Züritipp-Adventskalender Eigentlich wollten wir einen Kalender drucken, aber leider ist etwas schief gelaufen. Hier kommen nun die vollständigen 24 etwas anderen Tipps für die Adventszeit. Claudia Jucker

In der aktuellen Ausgabe des Züritipps vom 26.11. kam es aufgrund eines technischen Problems zu einem Fehler: So wurde leider nur eine Seite des eigentlich zweiseitigen Adventskalenders abgedruckt. An dieser Stelle wollen wir uns dafür entschuldigen.

Aber hier ist er nochmals, vollständig und in ganzer Pracht; der etwas andere Adventskalender. Hier können Sie die vollständige Version als PDF – zum Ausdrucken oder Weiterschicken – herunterladen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Adventszeit.