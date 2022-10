Projekt «Züri Can» verschoben – Zürichs offizieller Cannabisverkauf startet doch erst 2023 Der Versuch mit einer kontrollierten Abgabe hätte diesen Herbst starten sollen. Aber daraus wird nichts, weil Zürich dabei nicht nur auf Apotheken setzt, sondern auch auf sogenannte Social Clubs. Emil Bischofberger

Angepflanzt werden kann der Hanf für das «Züri Can»-Projekt – wie hier im Bild eine CBD-Plantage im Aargau – erst nach dem Okay des BAG. Foto: Nicole Pont

Die Ankündigung war rückblickend etwas optimistisch: Im September 2021 präsentierte die Stadt Zürich ihr Projekt «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung». Es geht darum, die Auswirkungen auf die Gesundheit sowie das Konsumverhalten von Konsumierenden zu untersuchen, wenn diese Cannabis legal erwerben können. Damals sprach die Stadt von einem Projektstart in diesem Herbst – und hielt noch im Sommer dieses Jahres am Termin fest: Im Juni rief sie Interessenten dazu auf, sich fürs Projekt zu registrieren.