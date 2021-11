Experten stehen vor einem Rätsel – Der Vulkan spuckt einfach weiter Noch versteht man nicht, warum der neue Vulkanausbruch alle bekannten Eruptionen auf La Palma übertrifft. Das könnte sich aber bald ändern – auch dank drei Frauen aus Potsdam. Benjamin von Brackel

Spektakuläre Lavaflüsse und kein Ende: Schon seit über sechs Wochen ist der Cumbre Vieja auf La Palma aktiv. Foto: Keystone-sda.ch

Mehr als sechs Wochen nach dem Vulkanausbruch in der Cumbre Vieja auf La Palma spuckt der Vulkan weiter. Asche wird mehrere Tausend Meter in die Atmosphäre geschleudert. Und es ist kein Ende absehbar. «Vulkanologen waren davon ausgegangen, dass der Ausbruch nach wenigen Wochen wieder vorbei sein würde», sagt Thomas Walter, Leiter der Taskforce des Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam. Es ist ein Rätsel.

Nicole Richter, Alina Shevchenko und Carla Valenzuela Malebrán, Forscherinnen der Sektion Erdbeben und Vulkanphysik des GFZ, sind deshalb auf die Insel gereist. Ihr Gepäck: Seismometer, Neigungsmesser, Drohnen, Thermalkameras, zusammen fast eine halbe Tonne schwer. Die Daten, die sie sammeln, könnten dazu beitragen, das Phänomen zu erklären.