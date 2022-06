Krimi der Woche – Der Wahnwitz des Networking Das Debüt der in der Schweiz lebenden deutschen Autorin Sybille Ruge ist ein ganz böser «Female noir»-Roman über Geld und Macht. Benedikt Eppenberger

«Ich halte Networking für eine hinterhältige Bezeichnung für Schnorren und Ausnutzen flüchtiger Bekanntschaften», schreibt Sybille Ruge in ihrem Erstling (Bild vom WEF 2022). Foto: Keystone

Der erste Satz

Meinen Vater lernte ich auf seiner Beerdigung kennen.

Das Buch

Slanski ist die Icherzählerin im atemberaubenden ersten Roman der in der Schweiz lebenden deutschen Schauspielerin und Textildesignerin Sybille Ruge, der den etwas seltsamen Titel «Davenport 160 × 90» trägt. Was klingt, wie die Bezeichnung eines Kunstwerks mit Massangabe, ist der Tisch aus einem grossen Baumarkt in Slanskis Büro. Der am Ende tatsächlich Teil eines Kunstwerks wird.