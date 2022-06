Ikone für alle möglichen Ideale – Der wahre Verrat an Anne Frank Kürzlich wurde hitzig darüber diskutiert, ob Anne Frank von einem Juden verraten wurde oder nicht. Hört endlich auf, sie für eure Zwecke zu instrumentalisieren! Arnon Grünberg (Das Magazin)

Das Interesse an ihr hat sich mehr und mehr vom Holocaust und der historischen Realität gelöst: Anne Frank wurde 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen ermordet. Foto: Frans Dupont, HO/Anne Frank House/AP Photo/Keystone

Diesen Januar erschien ein Buch der kanadischen Schriftstellerin Rosemary Sullivan, in dem sie beschreibt, wie ein sogenanntes Cold-Case-Team entdeckt haben will, wer im Jahr 1944 Anne Frank, ihre Familie und die übrigen im Hinterhaus an der Prinsengracht 263 in Amsterdam Untergetauchten verraten hat: der jüdische Arnold van den Bergh, ein Notar und Mitglied des Judenrats, der Frank und andere den Nazis ausgeliefert haben soll, um sich und seine Familie zu retten.