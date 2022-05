Forschung in Wädenswil – Der Waschsalon, der auch in der Wüste funktioniert Ohne Wasseranschluss kommen der Waschsalon und das WC aus, die an der ZHAW in Wädenswil entwickelt wurden. Auf dem Campus Grüental kann man beides testen. Dorothea Uckelmann

Die beiden Forscher Devi Bühler und Andreas Schönborn zeigen in einem Demowagen, wie die Kreislaufwaschmaschine und das Trocken-WC funktionieren. Bild: Sabine Rock

Mit der Mülltrennung sind die meisten Schweizerinnen und Schweizer vertraut. Doch von Wassertrennung werden die wenigsten gehört haben. Derzeit fliessen Abwässer meist gemischt aus Haushalten, Toiletten und der Industrie in die Abwasserreinigung. Genau hier setzt die aktuelle Forschung der Ökotechnologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil an. Das Wasser, das täglich in Küche, Bad oder für die Waschmaschine gebraucht wird, soll je nach Verschmutzungsgrad separat gesammelt werden und in einem eigenen Kreislauf wiederaufbereitet werden. Sodass es dann erneut genutzt werden kann.