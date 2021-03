Aus dem Zürcher Obergericht – Der «Weinlandschlumpf» wurde als Radarwarner verurteilt Der 47-jährige Schweizer wollte freigesprochen werden. Er habe von Deutschland aus vor der Polizeikontrolle im Weinland gewarnt. Thomas Hasler

Hier, an der Andelfingerstrasse, irgendwo zwischen Herten und Ellikon an der Thur, fand die Polizeikontrolle statt. Screenshot: Google Map

Sehr viel verklausulierter hätte der 47-Jährige vor der Polizeikontrolle zwischen Herten und Ellikon an der Thur nicht warnen können. Er benutzte dazu die damals 1240 Mitglieder grosse, geschlossene Facebook-Gruppe «Ich bin der Weinlandschlumpf. Wo stehe ich?». Und auch die Botschaft an der Facebook-Pinnwand leuchtete auf den ersten Blick nur Insidern ein: «Herten–Ellikon an der Thur, extremer Wildwechsel beim Gebüsch rechts, kein Durchkommen mit mehr als 80.»

Trotzdem flog der Radarwarner auf. Er wurde per Strafbefehl gebüsst, was das Bezirksgericht Andelfingen bestätigte. Zur Busse von 200 Franken kamen Gebühren von 1100 Franken dazu. Nun wandte sich der Mann ans Obergericht, verlangte die Einstellung des Verfahrens oder einen Freispruch, die Übernahme der Kosten durch die Staatskasse und eine Entschädigung für seinen Verteidiger. Nichts von dem erreichte er. Dazu kamen nur weitere Gerichtsgebühren von 1500 Franken.