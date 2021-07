Gespräch übers Wohnungshüten – «Der Wellensittich kam aus dem Tiefkühler. – Das erfindest du doch!» Unsere Kolumnistinnen freuen sich, wenn jemand in den Ferien ihre Tiere und Pflanzen betreut. Obwohl dabei schon so einiges schiefgegangen ist. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Ich suche jemanden, der in den Ferien meine Pflanzen giesst. Interesse?

Paulina Szczesniak: Öhm … Da passe ich lieber. Ich hab schon verstörende Erfahrungen gemacht als Wohnungshüterin.

Hemmel: Schon gut, ich frage wieder einen Bekannten. Aber erzähl, was ist dir Unschönes widerfahren?

Szczesniak: Ich ging mal nichts Böses ahnend den Briefkasteninhalt auf dem nachbarlichen Küchentisch deponieren, und was entdeckte ich im Flur an den Wänden? Hübsch gerahmte Ganzkörperfotos der Hausherrin, dramatisch ausgeleuchtet und wenig bekleidet.

Hemmel: Also die Gefahr besteht bei mir nicht. Aber du könntest meine durch nichts mehr zu rechtfertigende Menge an Schuhe sehen, das wäre mir unangenehm. Wobei mir lieber ist, jemand blickt kurz in meine Abgründe, ertränkt mir aber dafür im Gegenzug nicht mein Grünzeug.