Das ist nicht mehr möglich: Frachter mit ukrainischem Getreide nach dem Verlassen des Hafens von Odessa. Foto: Keystone

An Zynismus hat es Wladimir Putin noch nie gemangelt. Nun, da Russlands Präsident das Schwarzmeer-Getreideabkommen Mitte Juli aufkündigte, dies mit Halbwahrheiten und Lügen rechtfertigte und ukrainische Infrastruktur in Klump und Asche bomben lässt, sind die Getreidepreise weltweit um 17 Prozent gestiegen. Das kommt vor allem Russland selbst zugute, dessen Getreideexporte 2022 ein Rekordniveau erreicht hatten.

Der Demagoge Putin wäre nicht Putin, würde er seine Zerstörungskampagne gegen die Ukraine nicht noch nutzen, um sich als angeblich barmherziger Samariter zu verkaufen. So kündigte Putin auf dem Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg an, sechs afrikanischen Ländern kostenlos Getreide zu liefern – allerdings für alle zusammen weit unter 300’000 Tonnen. Das ist angesichts von 45 Millionen Tonnen Weizen, die Russland im letzten Jahr exportiert hat, nur eine Brosame angeblicher Humanität, die sich Moskau angesichts der steigenden Preise mehr als leisten kann.

Während Putin in Sankt Petersburg auftrat, liess er ukrainische Schwarzmeer-Häfen weiter bombardieren. Auch ukrainische Donauhäfen, die zunehmend zur Alternative für ukrainische Getreideexporte wurden, kamen schon unter russischen Beschuss. Die grosse Frage ist, wie die westlichen Alliierten der Ukraine darauf reagieren sollen. Mit dem britischen Premier Rishi Sunak sprach Wolodimir Selenski bereits über weitere Raketenabwehrsysteme. Doch es dürfte kaum möglich sein, die gesamte für den Getreideexport notwendige Infrastruktur einschliesslich langer Bahnlinien zu schützen.

Noch gibt es keine Anzeichen, dass die USA zu einem Schritt weiterer Konfrontation mit Russland bereit sind.

Und das grundlegende Problem, das nicht nur die Getreideausfuhr der Ukraine über das Schwarze Meer unmöglich macht, sondern auch Ein- und Ausfuhr anderer Wirtschaftsgüter blockiert und die ukrainische Wirtschaft so an der Gurgel hält, ist damit nicht gelöst: Die Blockade der ukrainischen Häfen durch Russlands Schwarzmeer-Flotte, rechtswidrig wie alles in diesem verbrecherischen Angriffskrieg. Wie sehr Putin internationales Recht mit Füssen tritt, zeigt auch Moskaus Drohung, Schiffe jedweder Flagge anzugreifen, die es wagen, einen ukrainischen Hafen anzulaufen.

Nach dem ehemaligen Ukraine-Sonderbeauftragten der USA, Kurt Volker, forderte auch der ehemalige Nato-Oberbefehlshaber in Europa, James Stavridis, dass Getreideschiffe von Kriegsschiffen der Nato – sprich: der USA oder Grossbritanniens – durch das Schwarze Meer eskortiert und von Russland gelegte Minen durch Minenräumer der Nato geräumt werden sollen. Es wäre der richtige Weg, um die Blockade Moskaus aufzubrechen.

Noch allerdings gibt es keine Anzeichen dafür, dass US-Präsident Joe Biden zu diesem Schritt weiterer Konfrontation mit Putin bereit ist. Doch unabhängig davon, wie dieser Krieg an Land weitergeht, wird es nicht möglich sein, die Kontrolle über das Schwarze Meer auf Dauer einem kriegslüsternen Diktator zu überlassen.

