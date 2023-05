Sie sind die Leidtragenden: Sudanesische Flüchtlinge. Foto: Gueipeur Denis Sassou (AFP)

Als vor vier Jahren im Sudan Hunderttausende junge Menschen gegen den Langzeitdiktator Omar al-Bashir protestierten, sass ein europäischer Diplomat in seiner Villa am Nil und lächelte milde über die Demonstranten ein paar Kilometer weiter. Schön und gut sei das ja, ein wenig für Veränderung zu demonstrieren, aber übertreiben solle man es doch auch nicht. Was das Land brauche, sei vor allem Stabilität.