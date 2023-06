Region Connemara – Der wilde Westen von Irland Saftig grüne Hügel, bockige Ponys, knubbelige Cottages und prachtvolle Schlösser: Connemara ist eine der ursprünglichsten Regionen Irlands. Einst trieb hier die berühmteste Piratin des Landes ihr Unwesen – heute ist es ein Paradies für Wanderer und Pferdenarren. Win Schumacher

Blick von der Halbinsel Inis Ni auf das Twelve-Ben-Gebirge. Foto: Alamy

Dort oben also soll sie sich versteckt haben: Grace O’Malley, die Königin der Piraten. Die Berge hinter den dunklen Wassern des Lough Corrib sind an diesem Morgen nicht in Wolken gehüllt; der grösste See der Republik Irland liegt friedlich unter einem vergissmeinnichtblauen Himmel, was selten vorkommt. Und so fühlen wir uns auf dem Ausflugsboots Isle of Innisfree kein bisschen wie auf jenem sturmgepeitschten Piratenschiff, das einst von den Buchten Connemaras aus auf Beutezug aufbrach.