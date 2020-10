Revolution im Laufsport – Der Wunderschuh läutet ein neues Zeitalter ein Am Sonntag kommt es beim London-Marathon zum Bruch mit der Laufsport-Geschichte. Es ist das erste grosse Rennen, bei dem Nikes kontroverse Laufschuhe erlaubt sind. Christian Brüngger

Macht selbst die Schnellsten noch schneller: Der Nike Air Zoom Alphafly Next%. Nike

Der Grund für eine neue Ära im Laufsport heisst Nike. Der Sportartikelgigant schaffte es in jüngerer Vergangenheit nämlich, Laufschuhe so viel besser zu bauen, dass damit deutlich schneller gerannt werden kann als in herkömmlichen Modellen.