Superfood Porridge – Der Wunderzmorge für Sportler

Ernährung und Sport – Der Wunderzmorge für Sportler Er liefert Energie und ist bei kälteren Temperaturen ein wohltuender Start in den Tag: der Haferbrei. So richten ihn die Profis an – und diese Getreidealternativen eignen sich. Pia Wertheimer

Kaum ein Frühstück kann das, was Porridge kann: Der Brei mundet und lässt sich je nach Vorlieben anpassen. Gleichzeitig macht er satt, und seine langkettigen Kohlehydrate liefern Energie für extensive sportliche Abenteuer. Und en passant fühlt sich die Frühstückende mit jedem Löffel in ihre Kindheit zurückversetzt.

Die Grundzutat – traditionellerweise sind das Haferflocken – lässt sich in drei verschiedene Kategorien einteilen: in kernige, zarte Haferflocken und sogenannte Schmelzflocken. Letztlich ist es Geschmacksache, welche die Sportlerinnen für ihre erste Mahlzeit nützen. Zu beachten gilt lediglich, dass die gröberen Flocken länger brauchen als die feineren Varianten, bis sie aufgeweicht sind. So sind beispielsweise Schmelzflocken im Handumdrehen bereit, während kernige Flocken erst gekocht oder über Nacht eingeweicht werden müssen.