Max Küng blickt tief – Der Zahnarztbesuch und der Januar haben eine Sache gemeinsam Je älter das Jahr wird, desto mehr schwindet die Lochgefahr. Max Küng (Das Magazin)

Illustration: Anna Haifisch

In das neue Jahr zu schlendern, es ist so, wie wenn man die Treppe der Zahnarztpraxis hinuntergeht, beschwingt, und die Türe im Rücken zufallen hört. Eben lag man noch im Behandlungsstuhl: Dentalhygiene. Es war nicht weiter schlimm, es gab sogar gute Neuigkeiten, die Plomben seien alle noch in Ordnung, hiess es.