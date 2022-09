Minisieg in Lugano – Der ZSC beendet seine Niederlagenserie Das 1:0 bei Erzrivale Lugano bringt den Zürchern verloren gegangene Gefühle zurück: Es ist der erste Meisterschaftssieg nach fünf Monaten und saisonübergreifend sechs Niederlagen. Marco Keller

Mann und Puck im Visier: Justin Sigrist von den ZSC Lions gibt gegen Luganos Santeri Alatalo keinen Zentimeter Eis preis. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone).

Keine Minute war im Schlussdrittel gespielt, als Luganos Kris Bennett auf einen Abpraller am schnellsten reagierte und die Scheibe im Netz versorgte. Es wäre das 1:0 gewesen und es hätte irgendwie zur aktuellen Situation der Lions gepasst. Doch weil Rikard Grönborg und sein Staff die Richtigkeit des Treffers anzweifelten und mit ihrer Beschwerde Recht bekamen, konnte aus Lions-Sicht nach einigen bangen Minuten der Konjunktiv bemüht werden.



Knapp 80 Sekunden später deutete Jungstürmer Willy Riedi mit einem eiskalten Abschluss aus halblinker Position sein Potenzial an. 1:0 für die ZSC Lions statt 0:1 – das nennt man auf neudeutsch einen «momentum changer». Es war der Auftakt in eine Schlussphase, in der die Zürcher gegen die ungestümen Südtessiner ihr Tor gut verteidigten, einzig Troy Josephs kam für Lugano noch zu einer zwingenden Torchance. Um 22.18 Uhr war es dann soweit: Erstmals nach saisonübergreifend sechs Niederlagen und erstmals seit dem 23. April durften die Lions wieder jubeln.



Wer aktuell primär in ein Eisstadion geht, um sich ein Torspektakel anzusehen, der hätte sich eine andere Spielstätte als die Cornèr Arena aussuchen müssen – das Fussballskore kam quasi mit Ansage. Lugano hatte sich im bisher einzigen Saisonspiel zu einem 1:0 gegen Ajoie gemüht, die Lions totalisierten bei den Niederlagen in Rapperswil und Langnau je einen Treffer.



Nimmt man diese Offensivflaute in beiden Teams und addiert dazu die starken neuen Keeper Mikko Koskinen, respektive Simon Hrubec, dann war das torlose Unentschieden nach zwei Dritteln – trotz eines Schussverhältnisses von 20:19 – ein logisches Zwischenresultat. Kurz vor der zweiten Sirene hatten beide Teams noch einmal Möglichkeiten gehabt, das Skore zu eröffnen: Hrubec wehrte gegen den solo anstürmenden Calle Andersson und auf der anderen Seite liess sich der 200-Zentimeter-Riese aus Finnland von den oft halbherzigen Distanzschüssen der Lions nicht in Verlegenheit bringen.



Bei seiner National-League-Premiere in Rapperswil hatte der neue ZSC-Keeper die Niederlage auch nicht verhindern können. Diesmal hielt der Mann mit der Nummer 11 den Sieg fest, dank einiger Glanzparaden konnte Luganos starke Offensivformation nie jubeln. Mikko Koskinen

Wenn Hrubecs Antipode den Winkel verkürzt, wird es für die gegnerischen Stürmer dunkel. Ganze 200 Zentimeter lang ist der Finne und für diese Grösse sehr beweglich. Vieles deutet darauf hin, dass Lugano mit ihm eine Lösung für die permanenten Schwierigkeiten auf der Goalieposition gefunden hat – nach 120 Minuten hat er erst ein Gegentor kassiert. Willy Riedi

In der Schlussphase der letzten Saison spielte der Jungstürmer in den Planungen der Trainercrew kaum eine Rolle. Im Südtessin zählte er nun zu den Aktivposten – und machte mit dem Siegtreffer beste Werbung in eigener Sache.

Chris McSorley hatte Ende des Startdrittels für eine jener Überraschungen gesorgt, für die er seit vielen Jahren hinlänglich bekannt ist. Genau vier Sekunden waren im Startdrittel noch auf der Matchuhr, als er seine Spieler zu sich beorderte und ein Timeout nahm. Lugano agierte in einer doppelten Überzahl. Die Wirkung der Massnahme? Gleich wie auf der Anzeigetafel in der Rubrik Tore bei beiden Teams: null.



Vielleicht wollte der Kanadier seinen Schützlingen auch einfach nur eine simple Message übermitteln, nämlich die, dass in jeder Sekunde etwas passieren kann, wenn man nur fest daran glaubt. Lugano war dem Führungstreffer im Startdrittel leicht näher gewesen, ZSC-Goalie Hrubec hatte aber bei einem «Pingpong»-Ablenker von Bennett und einer Powerplay-Aktion von Calvin Thürkauf aus dem Slot zweimal stak gewehrt. Für den gefährlichsten Abschluss der Lions im Startabschnitt sorgte Offensiv-Verteidiger Yannick Weber mit einem Pfostenknaller. Defensiv überzeugten die Zürcher, sie überstanden um die erste Drittelspause eine 93-sekündige doppelte Unterzahl schadlos.

Telegramm Infos einblenden Lugano – ZSC Lions 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



4836 Zuschauer. – Tore: 43. Riedi (Chris Baltisberger, Weber) 0:1.



Lugano: Koskinen; Alatalo, Riva; Kaski, Mirco Müller; Andersson, Guerra; Wolf; Marco Müller, Granlund, Bennett; Fazzini, Arcobello, Morini; Patry, Thürkauf, Josephs; Vedova, Herburger, Stoffel.



ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; Geering, Phil Baltisberger; Truttmann; Andrighetto, Wallmark, Lammikko; Bodenmann, Roe, Hollenstein; Riedi, Sigrist, Bachofner; Chris Baltisberger, Schäppi, Diem.



Bemerkungen: ZSC Lions ohne Azevedo, Texier (verletzt), Guebey, Noah Meier (GCK Lions), Pfostenschüsse: 3. Weber, 9. Kaski. Timeouts: 20. (19:56) Lugano. 52. ZSC Lions. Lugano ab 58:50 ohne Goalie.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

