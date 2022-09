Niederlage in der Champions League – Der ZSC blamiert sich in Polen Die Zürcher verlieren in Katowice nach einer völlig uninspirierten Leistung mit 1:2 nach Verlängerung. Kristian Kapp

Blamable Niederlage in Katowice: ZSC-Trainer Rikard Grönborg. Archivfoto: Ennio Leanza (Keystone)

Genügsam, nur aufs Nötigste beschränkend. Arrogant halt. Anders lässt sich der zweite Champions-League-Auftritt der ZSC Lions dieser Saison nicht beschreiben. Am Ende schleichen die Spieler von Rikard Grönborg vom Eis, während in der kleinen, mit 1309 Zuschauern fast ausverkauften Arena von Katowice ein kleines Fest steigt. Die ZSC Lions, die beim polnischen Meister verlieren – wer hätte gedacht, dass dieser Satz Verwendung finden würde?

Und wie konnte es so weit kommen? Es ist ja nicht einmal so, dass der Overtime-Sieg Katowices gestohlen wäre. Ja, die ZSC Lions sind spielbestimmend und meist in Puckbesitz, die Torschuss-Statistik lautet am Ende 34:20 zugunsten der Zürcher. Aber das ist das Allermindeste, das bei dieser Affiche erwartet werden kann.

Bei Katowice spielen natürlich Polen, sowie eingebürgerte Polen, wie der starke amerikanische Goalie John Murray. Der 35-Jährige verdiente sein Geld früher auch in dritt- oder gar viertklassigen nordamerikanischen Meisterschaften. Die vielen Imports Katowices sind nebst einem Japaner ehemalige Spieler in Finnlands und Schwedens zweit- und dritthöchsten Ligen: Zum Beispiel Stürmer Matias Lehtonen, der hockey-technisch «unbekannte» Bruder des neuen ZSC-Star-Verteidigers Mikko Lehtonen, der als einer der besten Abwehrspieler ausserhalb der NHL gilt.

Das sind die Relationen.

Auch die Führung bringt keine Besserung

Doch ihre technisch und läuferisch frappante Überlegenheit spielen die Zürcher kaum je aus. Der Start des ZSC ist zwar engagiert, doch die Polen verteidigen leidenschaftlich und schlau. Und in der Defensive diszipliniert agieren, das können sie. Katowice ärgerte vor zwei Tagen bereits den schwedischen Champions-League-Titelverteidiger Rögle, führte nach 40 Minuten 3:1 und verlor am Ende nur 4:5.

GKS Katowice – ZSC Lions 2:1 n.V. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) Infos einblenden Osrodek Hokejowy Jantor. – 1309 Zuschauer. Tore: 37. Diem (Sigrist, Lehtonen) 0:1. 51. Fraszko (Pasiut, Kolusz/Ausschlüsse Guebey, Bachofner) 1:1. 65. (64:40) Pasiut (Blomqvist) 2:1. Strafen: 4mal 2 Minuten Katowice. 4mal 2 Minuten ZSC. ZSC: Waeber; Weber, Geering; Trutmann, Lehtonen; Phil Baltisberger, Marti; Guebey; Hollenstein, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Wallmark, Texier; Riedi, Lammikko, Bachofner; Diem, Sigrist, Truog; Henry. Bemerkungen: ZSC ohne Chris Baltisberger, Azevedo, Schäppi (verletzt), Kukan (private Gründe), Noah Meier, Sopa (überzählig). CHL. Gruppe D. 2. Spieltag: Katowice – ZSC 2:1 n.V. Fehervar – Rögle 1:2. – Tabelle (je 2 Spiele): 1. Rögle 6 Punkte. 2. ZSC 4. 3. Katowice 2. 4. Fehervar 0. – Modus: 6 Runden, die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase.

Als die Zürcher bald keine Räume mehr vorfinden, werden sie nachlässig, bestreiten die Zweikämpfe entlang der Banden nicht mehr konsequent. Zur Arroganz gesellt sich Sorglosigkeit. Katowices Konterchancen sind rar, doch sie sind gefährlich. In den Schlussminuten des Startdrittels zerfällt plötzlich das ZSC-Spiel, Goalie Ludovic Waeber muss mehrfach brillant parieren, um das 0:0 in die Pause zu retten. Das wäre ein erster Warnschuss für den ZSC – er kümmert ihn nicht.

Nach 37 uninspirierten Minuten geht der ZSC dann doch in Führung, endlich geht es schnell: Lehtonen (der Berühmte) spielt den Steilpass auf Justin Sigrist, dieser findet Dominik Diem im Slot, der trifft wunderbar in den Winkel.

Ist das die Erlösung für den ZSC? Jérôme Bachofner vergibt nach schönem Solo zu Beginn des Schlussdrittels das 0:2, danach werden die Zürcher wieder lethargisch – und undiszipliniert. Katowice gleicht in doppelter Überzahl aus und rettet sich problemlos in die Overtime. Auch dort spielen die Zürcher ihre individuelle Klasse und ihr Tempo nur ansatzweise aus – und laufen 20 Sekunden vor Schluss tatsächlich in einen Konter, den Katowices Captain Grzegorz Pasiut erfolgreich abschliesst.

Die Lions kehren damit nach Spielen in Ungarn (7:1 gegen Fehervar) und Polen tatsächlich nicht mit sechs, sondern nur vier Punkten zurück nach Zürich. Dort ziehen sie am Montag in die neue Swiss Life Arena ein. Triumphal ist anders.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

