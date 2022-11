3:4 in Bern – Der ZSC verspielt einen fast sicheren Sieg Die Zürcher führen nach einem starken Mitteldrittel in Bern 3:1. Doch am Ende stehen sie nach 60 Minuten als Verlierer da. Kristian Kapp

Der Beginn der Wende: Oscar Lindberg (rechts) bejubelt mit Teamkollege Colton Sceviour das 2:3-Anschlusstor, ZSC Goalie Ludovic Waeber ist geschlagen. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Dieses Spiel, diesen Abend in Bern, werden die Zürcher wohl eine Weile nicht vergessen. Nicht nur, weil unmittelbar nach dem Spiel Berns Trainer Johan Lundskog trotz 4:3-Sieg entlassen wird. Nein, es ist auch eine Niederlage, an der sie nicht nur bloss ein paar Minuten herumnagen dürften. Drei Punkte hätten in dieser so ausgeglichenen Meisterschaft vor der Nationalmannschaftspause sehr gut getan, nun verbleiben die Zürcher mitten im oberen Strichkampf, haben bloss einen Punkt Vorsprung auf Platz 7 – bei allerdings bis zu drei Spielen weniger als die Konkurrenz.

Unnötig ist die Niederlage so oder so. Zwar gerät der ZSC in Bern nach einem torlosen und ausgeglichenen Startdrittel zunächst in Rückstand. Bereits das ist aus Zürcher Sicht ärgerlich: Berns neuer Ausländer Tyler Ennis trifft im Powerplay nach einer sehr hart gepfiffenen Strafe gegen Phil Baltisberger.

Doch wie es derzeit um den ZSC und den SCB eigentlich steht, zeigen die Minuten danach. Die Zürcher erhöhen den Druck, zeigen viel Entschlossenheit und Zug aufs Tor – innert fünf Minuten führen sie 3:1.

Die 3 Infos einblenden Chris Baltisberger

Der ZSC-Stürmer ist an allen drei Zürcher Toren beteiligt, die drei Assists dürften ihn aber kaum über die Niederlage hinwegtrösten. Romain Loeffel

Für den SCB-Verteidiger ist es ebenfalls ein ereignisreicher Abend. Loeffel beginnt zunächst verunsichert und fehlerhaft – wie schon am Vorabend in Lausanne, wo er ein Gegentor verschuldet. Doch dann wird er mit ebenfalls drei Assists zu einem der Berner Matchwinner. Dean Kukan

Auch der ZSC-Verteidiger setzt dort an, wo er beim letzten Spiel aufgehört hatte. Beim 6:3-Sieg bei Ajoie gelangen Kukan gar vier Skorerpunkte, gegen den SCB kommen nun je ein Tor und ein Assist dazu.

Es stimmt in diesen Momenten fast alles im Zürcher Offensivspiel. Die Sicherheit im Passspiel, die Präsenz vor dem gegnerischen Tor, die Wucht im Slot. Der SCB, zuletzt von einem ständigen Auf und Ab gezeichnet, bei dem selbst bei Siegen die Leistung nicht immer stimmt, kann da kaum dagegen halten. Es droht ein Auseinanderfallen der Berner gegen souveräne Zürcher.

Denn die Tormaschinerie der Lions läuft derzeit auf Hochtouren: In den letzten fünf Partien haben sie 23 Treffer erzielt. Die zuvor beeindruckende Stabilität in der Defensive hat den ZSC zuletzt bei den Spielen gegen Lausanne (5:4 nach Verlängerung), in Biel (4:5) und bei Ajoie (6:3) zwar etwas verlassen, doch das scheint in diesen Momenten bereits eine Story von vorgestern zu sein.

Doch dann folgt ein Schlussdrittel, mit dem so kaum einer gerechnet haben dürfte.

Die Wende praktisch aus dem Nichts

Der SCB findet mit etwas Glück ins Spiel zurück, die zwei Treffer zum 3:3 innert 13 Sekunden zu Beginn des Schlussdrittels kündigen sich nicht an, sie kommen praktisch aus dem Nichts. Dass mit Captain Simon Moser eine der grossen Kampffiguren der Berner mittendrin ist, macht hingegen Sinn: Er lenkt zum 3:3 ab, zuvor hatte Oscar Lindberg nach einer eher durch Zufall entstandenen Torchance zum 2:3 verkürzt gehabt.

Dass sich mit Tristan Scherwey jener andere Berner, der in den glorreichen Zeiten des SCB für den Esprit der Mannschaft stand, beim späten Siegtor Josh Fahrnis auch eine Rolle spielt und sich den Assist gutschreiben lässt – auch das passt zum neuen Drehbuch.

Zunächst jubelt vor allem der ZSC: Die Zürcher feiern hier den Treffer zur 3:1-Führung. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Der ZSC hingegen dürfte sich am Ende fragen, was da eigentlich schief lief im Schlussdrittel. Warum er drei sicher geglaubte Punkte aus der Hand gab. Immerhin: Die Fragezeichen in den Gedanken des unmittelbar nach einem spektakulären Sieg entlassenen SCB-Coaches Johan Lundskog dürften noch grösser gewesen sein.

Telegramm: Infos einblenden Bern – ZSC Lions 4:3 (0:0, 1:3, 3:0) 14’411 Zuschauer. Tore: 25. Ennis (Lindberg, Loeffel/Ausschluss Phil Baltisberger) 1:0. 31. (30:37) Wallmark (Chris Baltisberger, Kukan) 1:1. 32. (31:40) Lammikko (Chris Baltisberger, Andrighetto) 1:2. 35. Kukan (Marti, Chris Baltisberger) 1:3. 45. (44:11) Lindberg (Loeffel, DiDomenico) 2:3. 45. (44:24) Moser (Loeffel, Ennis) 3:3. 57. Fahrni (Scherwey, Bärtschi) 4:3. Strafen: 4mal 2 Minuten Bern. 5mal 2 Minuten ZSC. ZSC: Waeber; Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann; Azevedo, Roe, Andrighetto; Sigrist, Wallmark, Texier; Chris Baltisberger, Lammikko, Bodenmann; Sopa, Schäppi, Bachofner. Bemerkungen: Bern ohne Lehmann, Gélinas, Kahun, Henauer. ZSC ohne Diem, Riedi, Hollenstein (verletzt), Hrubec (überzählig). – 5. Baumgartner verletzt ausgeschieden. – 23. Tor DiDomenico annulliert (Torhüter-Behinderung Lindberg). – 58:03 Time-out ZSC, danach bis 59:08 und von 59:22 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6 Feldspielern.

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

