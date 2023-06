Rücktritt von Hans-Jakob Boesch – Der Zürcher FDP-Präsident hat genug Das hatte niemand erwartet: Hans-Jakob Boesch gibt die FDP-Parteileitung ab. Überraschend ist der Zeitpunkt. Pascal Unternährer



Hans-Jakob Boesch gibt das FDP-Präsidium im Dezember ab. Foto: Sabina Bobst

Bei der Zürcher FDP rumorte es in letzter Zeit. Im März vertagte die Partei die Delegiertenversammlung (DV), weil nicht genügend Kandidierende und Ersatzleute für die Nationalratsliste vorhanden waren. Das war, nachdem die FDP bei den Kantonsratswahlen schlechter abgeschnitten hatte als gewünscht: Statt den prognostizierten Sitzgewinnen blieb es beim Status quo.

An besagter DV kam es zu einen Eklat. «Wir haben die Nase voll», sagte Parteipräsident Hans-Jakob Boesch angesichts von Querschlägern unter anderen vonseiten der Meilemer Bezirkspartei. Dann gabs einen bösen Brief an diese Partei mit der Aussage, wegen Vertrauensbruchs nicht mehr mit der Präsidentin zusammenarbeiten zu wollen.

Streit um Listenverbindung mit der SVP

Und derzeit sorgt die geplante Listenverbindung mit der SVP für die Nationalratswahlen – die erste seit 2007 – intern für viel Gesprächsstoff. Gemäss Recherchen dieser Zeitung wird das Vorhaben in diversen Gremien skeptisch bis sehr kritisch gesehen, zum Beispiel in der Stadtzürcher Partei. Und auch bei den FDP Frauen ist die Listenverbindung umstritten – sie hat Stimmfreigabe beschlossen. Entschieden wird die Frage an der DV vom 20. Juni.

Dass nun Hans-Jakob Boesch nicht einmal zwei Wochen vor dieser Entscheidung seinen Rücktritt per 1. Dezember ankündigt, ist bemerkenswert. In einem Interview mit der NZZ bestreitet er jeglichen Zusammenhang mit den oben beschriebenen Ereignissen. Ihm sei der Rücktritt nicht nahegelegt worden, sagt er: «Es war voll und ganz mein freier Entscheid.»

Der 43-jährige Boesch hat das Parteipräsidium 2016 von Nationalrat Beat Walti übernommen. Vor vier Jahren ist er aus dem Kantonsrat abgewählt worden. Boesch ist Ökonom und Politikwissenschafter und wohnt in Zürich. Er hat eine eigene Beratungsfirma für strategisches Risiko- und Krisenmanagement. Boesch kandidiert auf dem FDP-Listenplatz 9 für den Nationalrat. Die Wahl ist am 22. Oktober. Die FDP hat derzeit fünf Sitze und peilt einen sechsten an.

