Nachtleben in der Coronakrise – Der Zürcher Hiltl-Club ist Geschichte Der Wochenend-Nachtclub im Stammlokal der Hiltl-Kette nahe der Bahnhofstrasse schliesst definitiv. Wegen der Pandemie fehlt den Gründern die Planungssicherheit. Ev Manz

Das Feiern im Hiltl-Club ist vorbei. Foto: Nicola Pitaro

Mit Deep House und Hip-Hop hat das Hiltl-Stammlokal an der Zürcher St. Annagasse seit 2007 jedes Wochenende Partygäste von überallher angezogen. Wo tagsüber Vegi-Liebhaber tafelten, tanzten die Besuchenden abends an den Wochenenden um die neonbeleuchtete Bar. Solche Partys wird es auch nach der Corona-Krise nicht mehr geben. Hiltl schliesst den Club definitiv, wie 20 Minuten gestützt auf einen Instagrampost berichtet. Die Betreiber begründen ihren Entscheid mit der fehlenden Planungssicherheit und der sehr lange andauernden schwierigen Situation.

Dass der Entscheid den Betreiber nicht leicht gefallen ist, geht aus dem Post unmissverständlich hervor. Der Entscheid sei «schweren Herzens» gefallen oder in all den Jahren sei viel «vegetarisches Herzblut» investiert worden, schreiben sie etwa im Post. Hiltl will sich künftig vermehrt auf seine Restaurants konzentrieren.

Einst hatte Hiltl diverse Partyprojekte. In der Perle an der Langstrasse, dem Sihlpostclub an der Europaallee und auf der Hiltl-Dachterrasse im Kreis 1 wurden Partys gefeiert. Damit machte Rolf Hiltl bereits vor zwei Jahren Schluss.

Vor dem Hiltl-Club hat der Club Mausefalle in unmittelbarer Nähe schon im November seine Schliessung bekannt gegeben. Ende 2022 schliesst auch das X-Tra am Limmatplatz nach 25 Jahren seinen Betrieb. Weil die Eigentümerin das Gebäude komplett saniert, müssen die Betreiber das Lokal verlassen. Das Hotel wurde bereits im vergangenen Sommer geschlossen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.