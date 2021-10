Keine Unterstützung für Klimadeal – Der Zürcher Mieterverband macht eine schlechte Figur

Ein Tanklastwagen wird mit Heizöl betankt, um es auszuliefern. Bis 2040 soll es das in Zürich nicht mehr geben, verlangt das Energiegesetz. Foto: Dominique Meienberg

Der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband fährt in diesen Tagen merkwürdige Kurven.

Unter den Zielen der Organisation ist explizit der Punkt «Energiewende» aufgeführt. Mit einem Zusatz: «Energetische Sanierungen und der Umstieg auf erneuerbare Energien sollen mit den Mietenden geplant werden und dürfen nicht dazu führen, dass sie zu massiven Mietzinserhöhungen und Leerkündigungen führen.»

Jetzt hätte der Mieterinnenverband die Gelegenheit, die Klimakrise genau so zu bekämpfen. Das kantonale Energiegesetz, bekannt als Klimadeal, über den am 28. November abgestimmt wird, will das Zeitalter der Öl- und Gasheizungen bis 2040 beenden. Für den Umbau soll es Fördergelder geben.