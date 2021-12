14’000 rennen am Sonntag durch die Stadt – Der Zürcher Silvesterlauf kommt «gerade noch durch» Nach dem Ausfall vor einem Jahr gibt Zürichs grösster Breitensportanlass sein Comeback. Natürlich gilt 3-G – verboten sind Spucken und «Ausschnäuzen». Emil Bischofberger

Rückkehr der Läufer (im Bild 2019): Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 laufen am dritten Adventssonntag wieder Tausende über die Münsterbrücke. Foto: Andrea Zahler

Wirklich sicher, ob sein Rennen am Sonntag tatsächlich stattfindet, ist sich Silvesterlauf-Chef Corsin Caluori erst am Freitagabend. «Dass diese massive Welle kommt, war für mich schon im Mai klar. Und entsprechend auch: Entweder wird der Silvesterlauf abgesagt – oder wir kommen gerade noch durch.» Erst, wenn er bis zum Start des Wochenendes nichts von Regierungs- oder Stadtrat gehört hat, ist sich Caluori sicher, dass am Sonntag nach einem Jahr Pause tatsächlich wieder gelaufen wird. Die wichtigsten Punkte zum Comeback des Zürcher Traditionslaufs: