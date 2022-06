Christian Jott Jenny – Der Zürcher Tenor soll nicht länger Gemeindepräsident von St. Moritz sein Traditionalisten wollen den «Unfall» von 2018 rückgängig machen und den politischen Quereinsteiger Jenny durch einen Einheimischen ersetzen. Susanne Anderegg

Seine Gegner werfen ihm vor, zu oft in Zürich zu sein statt in St. Moritz: Christian Jott Jenny, Sänger und Kulturunternehmer – und seit dreieinhalb Jahren Gemeindepräsident. Foto: Sabina Bobst

Es war eine Riesenüberraschung, als Christian Jott Jenny 2018 zum Gemeindepräsidenten von St. Moritz gewählt wurde. In den Augen etlicher Alteingesessener war es ein «Unfall». Das sagt Jenny. «Ich brachte den politischen Betrieb durcheinander.» Er kam sich als Störenfried vor. Immer wieder habe man ihm Steine in den Weg gelegt. Jetzt wollen seine Gegner, angeführt von der Partei Die Mitte, den «Unfall» rückgängig machen. Der einheimische Mitte-Politiker Martin Binkert tritt am Sonntag gegen Jenny zur Kampfwahl ums Gemeindepräsidium an.