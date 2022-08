Gebühren in der Stadt Zürich – Der Züri-Sack wird blau und billiger (und kleiner) Zürcherinnen und Zürcher müssen ab 2023 weniger für ihren Abfall bezahlen. Der Grund für den Farbwechsel des Güselsacks ist überraschend. sda , pu

Von ihm müssen sich die Zürcherinnen und Zürcher verabschieden: Der weisse Züri-Sack hat ausgedient. Foto: Urs Jaudas

Die Stadt Zürich senkt ihre Abfallgebühren und führt ab dem kommenden Jahr eine flächendeckende Bioabfallsammlung ein. Der Stadtrat hat beschlossen, die entsprechende Verordnung per 1. Januar 2023 in Kraft zu setzen. Es sinken die Gebühren für den Züri-Sack, den Betriebskehricht und Einlieferungen im Recyclinghof. Auch die Grundgebühren für Wohn- und Betriebseinheiten fallen tiefer aus, wie der Stadtrat am Mittwoch mitgeteilt hat.

1.30 statt 1.70 für 35-Liter-Sack

Konkret bezahlt man für einen 35-Liter-Züri-Sack nur noch 1.30 Franken statt wie bisher 1.70 Franken. Der 60-Liter-Sack kostet 88 Rappen weniger (2.22 statt 3.10 Franken), die 110-Liter-Einheit 4.07 statt 5.70 Franken.

Die Zehnerrolle kann aber auch mehr kosten als das Zehnfache der Sackgebühr. Denn die meisten Verkäufer der Gebührensäcke schlagen noch einen Betrag drauf, auch kommen die Produktionskosten dazu. Bei Migros und Coop zahlte man aus diesem Grund bis dato nicht 17 Franken für eine Rolle, sondern 20.20 Franken. Wie viel der neue Güselsack effektiv kosten wird, ist also noch unklar.

Auslöser für die Gebührensenkung ist, dass Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) zu hohe Reserven angehäuft hat. Dieses Geld soll nun teilweise der Bevölkerung zurückgegeben werden, indem die Gebühren gesenkt werden.

Das Blau ist ökologischer

Neu wird der Züri-Sack im nächsten Jahr zudem blau statt weiss. Grund dafür ist, dass für den weissen Züri-Sack farbloses oder weisses Plastikrezyklat aus der Industrie verwendet werden musste.

Die Farbe der Stadt Zürich: Das ist das Design des neuen Züri-Sacks. Bild: PD

Der dunkle Sack kann auch mit Recycling-Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt werden. Damit sei die neue Farbe ein Beitrag zur Schliessung von Stoffkreisläufen. Ausserdem sei Blau die Farbe der Stadt Zürich, wie ERZ schreibt.

Neu auch im Klein-Format

Ausserdem gibt es den Züri-Sack ab Januar auch in einem Klein-Format mit nur 10 Liter Volumen (er kostet 37 Rappen). Dies komme nicht nur kleinen Haushalten entgegen, sondern auch jenen, die sich besonders anstrengen würden, um Abfall zu vermeiden. Bislang fasst der kleinste Sack 17 Liter. Dieser kostet neu 63 statt 85 Rappen.

Wer noch weisse Züri-Säcke hat, kann diese auch nach dem Jahreswechsel noch nutzen. Sie bleiben nach wie vor gültig, um Hauskehricht zu entsorgen. Gekaufte Rollen können aber nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden.

9000 Bioabfall-Container

Ebenfalls neu ist die flächendeckende Abfuhr von Bioabfall. Die bestehenden gut 16'000 Bioabfall-Abonnemente werden abgelöst. Ab Januar beginnt ERZ damit, rund 9000 zusätzliche Bioabfall-Container aufzustellen. Es wird jedoch mehrere Monate dauern, bis alle Standorte ausgerüstet sind.

