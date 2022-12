Kalkuliertes Hochwasserrisiko – Der Zürichsee liefert diesen Winter mehr Strom Weil Strom diesen Winter Mangelware werden könnte, wird der Zürichsee aktuell mehr gestaut als üblich. Das bringt mehr Strom, birgt aber auch Gefahren. Sibylle Saxer

Im Spätsommer erreicht der Zürichsee jeweils seinen Höchststand und wird normalerweise auf den Winter hin abgesenkt. Nicht so dieses Jahr. Foto: Ela Çelik

Für den Zürichsee dauert der Sommer dieses Jahr etwas länger. Nicht nur, was die Temperatur, sondern auch, was den Wasserstand anbelangt. Wie Ende November bekannt geworden ist, hat der Zürcher Regierungsrat in Absprache mit den Nachbarkantonen und dem Bund nämlich beschlossen, den Zürichsee diesen Herbst auf dem Sommerniveau zu behalten.