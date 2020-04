Zürcher Ausflugsziele – Der Zugang zu den Seen wird erschwert Am letzten Wochenende vor Ostern versuchen die Behörden überall im Kanton Zürich, Menschenansammlungen zu verhindern. Vor allem, indem sie Parkplätze sperren. Marius Huber

Hier hatte es bei schönem Wetter zuletzt zu viel Volk: Aussichtspunkt am Greifensee. Foro: Sophie Stieger

Das Wochenende wird wegen des schönen Wetters zum grossen Stresstest vor Ostern. Der angesichts der Corona-Pandemie empfohlene 2-Meter-Abstand blieb an Ausflugszielen zuletzt oft Wunschdenken – aus Picknickplätzen wurden Hotspots. Deshalb gelten ab Samstag an manchen der schönsten Flecken im Kanton strengere Regeln, oft auf Insistieren der Polizei. Das Wichtigste in der Übersicht: