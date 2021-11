Schweizer Konzerne greifen durch – Der Zugangsbadge von Ungeimpften ohne Zertifikat wird deaktiviert Zwei grosse Versicherungsfirmen schalten den Schlüssel ihrer Mitarbeiter nur noch frei, wenn diese die 3-G-Kriterien erfüllen. Andere Firmen können damit wenig anfangen Simon Bordier

Funktioniert nicht immer: Einzelne Firmen sperren die Zugangsbadges ihrer Mitarbeiter wegen mangelndem 3-G-Nachweis. Symbolbild: Marc Dahinden

Die Schweiz ist reich an Covid-Schutzkonzepten am Arbeitsplatz. Viele Unternehmen halten sich an Klassiker wie Social Distancing und Maskenpflicht, manche setzen nach wie vor auf Homeoffice, andere haben zusätzlich 3-G in ihren Räumlichkeiten eingeführt. Die Pharmariesen Roche und Novartis etwa verlangen von ihren Büroangestellten, dass sie nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind, wenn sie in der Firma arbeiten.

Noch weiter gehen die Versicherungskonzerne Swiss Re und Zurich: Sie sperren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die kein Covid-Zertifikat besitzen, aus. Buchstäblich. Manche Angestellten kommen mit ihrem Schlüssel nicht mehr ins Gebäudeinnere. Für Ungeimpfte bedeutet dies, dass sie entweder von zu Hause aus arbeiten oder sich regelmässig testen lassen müssen. Mit einem Test erhalten sie tageweise Zugang zum Arbeitsplatz.