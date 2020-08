SBB dünnen S-Bahn-Linien aus – Der ZVV spricht von einem «traurigen Novum» Weil die SBB zu wenig Lokführer ausgebildet haben, fallen in den nächsten Wochen im Raum Zürich S-Bahn-Kurse aus. Immerhin sind wir schneller im Süden. Hélène Arnet

Die Passagierzahl steigt wieder an, das S-Bahn-Angebot jedoch nicht. Foto: Thomas Egli

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) reagiert ungehalten auf die Neuigkeiten, die am Mittwoch von den SBB kamen. Diese informierten über den Fahrplanwechsel ab dem 13. Dezember und mussten gleichzeitig gravierende Fehler in der Personalplanung zugeben. Ihnen fehlt es an Lokführerinnen und -führern. Die Corona-Krise hat diese Situation noch verschärft, da viele Aus- und Weiterbildungskurse während Monaten nicht durchgeführt werden konnten.

Der ZVV und damit der öffentliche Verkehr im Raum Zürich ist von dieser Situation besonders stark betroffen, wird doch die Zürcher S-Bahn von den SBB betrieben. «Dass die SBB nicht imstande sind, die bestellten S-Bahn-Leistungen zu liefern, ist ein trauriges Novum in der Geschichte der Zürcher S-Bahn», schreibt der ZVV.

Die Passagierzahlen steigen

Die Leidtragenden seien in erster Linie die Fahrgäste, denen weniger Verbindungen und weniger Platz zur Verfügung stehen. Laut ZVV ist das mit Blick auf die Fahrgastzahlen «besorgniserregend». Die Auslastung steige seit den Sommerferien merklich an, und im Herbst sowie Winter seien jeweils am meisten Personen mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs.

Einige der von den SBB angekündigten Einschränkungen bestehen bereits seit Beginn der Covid-Krise und bleiben nun einfach bis vorerst am 13. Dezember. Ab dem 6. September wird das Angebot aber noch zusätzlich ausgedünnt.

Diese Linien sind betroffen

Rechtes Seeufer: Die S20 (Zürich–Stäfa) fährt deutlich weniger häufig.

Furttal: Ausfall der S21 (Zürich–Regensdorf).

Winterthur: Zwei Kurse der S23 zwischen Zürich und Winterthur fallen aus. Die S11 hält neu auch in Rämismühle-Zell.

Limmattal: Ausfall der S42 als Direktverbindung zwischen dem Aargauer Freiamt und Zürich. Neu fährt die S11 auch am Wochenende morgens und abends im Halbstundentakt über Dietikon hinaus nach Aarau.

Linkes Seeufer: Der IR70 nach Luzern hält nicht mehr in Thalwil.

Flugzug: Der IR36 Basel-Flughafen verkehrt ab dem 7. September nicht oder nur auf Teilstrecken.

Der ZVV betont, dass er als Besteller des S-Bahn-Angebots keinen Einfluss auf die Personalplanung der SBB nehmen könne. Er appelliert aber an die SBB, dass Ausmass der Reduktion räumlich und zeitlich auf ein Minimum zu beschränken und möglichst schnell wieder zum Normalfahrplan zurückzukehren.

Im Fernverkehr gibt es Verbesserungen

Immerhin gibt es ab dem Fahrplanwechsel (13. Dezember) auch Verbesserungen für den Bahnverkehr im Raum Zürich: