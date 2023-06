Bachdelle Dachsen – Deshalb darf das Badiboot nicht mehr fahren Nach 25 Jahren müssen Besucher der Dachsemer Badi erstmals auf den spektakulären Sprung vom Boot ins Rheinfallbecken verzichten. Eine Gefahrenmeldung zeigt, dass das Badiboot so gar nie erlaubt war. Tanja Hudec

Darf nicht mehr in der Badi Dachsen anlegen: Das Badiboot verkehrt momentan nicht zum Rheinfall. Foto Heinz Diener

Mit nichts als den Badehosen am Körper ins Boot steigen, an grünen Wäldern vorbei den Rhein hochfahren, dem Rauschen des Rheinfalls entgegen – und dann, mitten im wild schäumenden Becken ins Wasser springen. Für dieses Erlebnis kommen nicht nur die Weinländer gern in die Badi Bachdelle nach Dachsen, zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt sind jedes Jahr mit dem Badiboot unterwegs.